Una prima perturbazione ha interessato velocemente la Liguria durante la notte portando una fase di variabilità con alcuni rovesci nella giornata di oggi, sabato 9 marzo.

Un nuovo forte peggioramento è previsto tra questa sera, la notte e la mattinata di domenica con piogge anche intense, seguite da una fase di instabilità con rovesci.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 9 Marzo 2024

In mattinata tempo variabile su tutta la regione con qualche schiarita ed annuvolamenti forieri di qualche pioggia o rovescio specie sul settore centro-occidentale. In serata nuovo forte peggioramento a ponente con rovesci e temporali anche forti, altrove piogge deboli o assenza di fenomeni.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione e rinforzo da sud fino a forti in serata su tutta la regione.

Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato in serata.

Temperature in aumento le minime, pressochè stazionarie le massime

Costa: Min: +9/+13°C – Max: +13/+16°C

Interno: Min: 2/+6°C – Max: +8°C/+10°C