E’ scattata ieri alla mezzanotte l’Allerta Arancione per maltempo e pioggia sul Ponente ligure e resterà in vigore sino alle 13 salvo modifiche o prolungamenti. Nel resto della Liguria di centro e levante resterà Gialla.

A preoccupare la possibilità di precipitazioni abbondanti su un territorio già impregnato d’acqua ed ad alto rischio di frane e smottamenti.

Allerta Arancione per la Zona A (Roja, Arroscia, Nervia, Argentina e Centa)

Per le altre zone resta invece Allerta Gialla:

Zona B (Centro) fino alle 13:00 di oggi, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante) sui bacini piccoli e medi fino alle 13:00 di oggi, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00.

Zona D (Versanti Padani di Ponente) sino alle 13.00 di oggi, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante) per i bacini piccoli e medi sino alle 13:00.