Sarzana (La Spezia) – E’ entrato in un negozio di oggetti usati ed ha trovato tre modellini di moto che gli erano stati rubati. Curioso ritrovamento per un uomo residente a Sarzana che tempo addietro aveva ospitato una coppia di senza fissa dimora nella sua abitazione.

L’uomo non si era accorto che i due, lasciando l’appartamento, si erano impossessati dei modellini e li avevano lasciati in conto vendita presso il negozio.

L’uomo ha subiti riconosciuto i modellini, di un certo valore, e ha chiamato la polizia.

Il negoziante ha confermato che gli oggetti erano stati lasciati da una coppia, di 52 e 54 anni che sarebbe tornata per verificare la vendita.

Quando i due si sono presentati nel negozio, però, sono stati identificati e denunciati dalla polizia.