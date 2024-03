Beverino (La Spezia) – È stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia la viabilità sull’Aurelia, nel Comune di Beverino, nel tratto interessato dalla caduta di alberi. L’evento, causato dal maltempo dei giorni scorsi, aveva richiesto l’attivazione del senso unico alternato per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del versante