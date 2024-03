Genova – Ancora indagini per il misterioso accoltellamento avvenuto ieri sera davanti ad una pizzeria di piazza Sciesa, nel quartiere di Pra’. Un uomo di 40 anni è stato trovato a terra, sanguinante, colpito all’addome da una coltellata.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti spaventati dalla scena e che hanno immediatamente composto il numero 112 delle emergenze.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato l’uomo per poi trasferirlo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno cercando il feritore e di ricostruire le circostanze dell’aggressione.

Fortunatamente le condizioni del ferito non sarebbero gravi e l’uomo non è in pericolo di morte.

Probabilmente verrà ascoltato in mattinata per cercare di avere informazioni su quanto avvenuto e per capire se conoscesse il suo aggressore.