Genova – La chiusura di via delle Fontane in direzione mare e la conseguente deviazione del traffico in via Balbi questa mattina ha mandato in tilt il traffico nella zona della Nunziata, con diverse code che si registrano lungo le strade limitrofe.

Come comunicato da Amt, fino al termine dei lavori si segnalano anche delle variazioni di percorso degli autobus, in particolare quelli delle linee 18, 18/ e 32. Il dettaglio:

“A partire da mercoledì 20 marzo, a seguito dell’interdizione al transito veicolare in direzione ponente di via delle Fontane per lavori stradali, le linee 18, 18/ e 32 modificano il percorso come di seguito indicato. Le variazioni resteranno in vigore fino al termine degli interventi.

Linee 18 e 18/

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono regolare percorso.

Direzione Ospedale San Martino/Via Mosso: percorso regolare.

Linea 32

Direzione Largo S.F. da Paola: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso.

Direzione Caricamento: percorso regolare”.