San Lorenzo al Mare (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del turista tedesco di 80 anni caduto ieri sera sulla pista ciclabile. L’anziano si trovava a passeggio con la moglie quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra forse colpito da un malore.

Sul posto è accorsa la Croce Rossa di Imperia e la Croce Bianca di Imperia e si è deciso per il trasporto in elicottero verso l’ospedale viste le gravi condizioni dell’uomo.

L’elicottero Grifo si è quindi alzato in volo ed ha trasferito l’anziano all’ospedale di Santa Corona in codice rosso.