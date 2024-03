Toirano (Savona) – E’ stato liberato dopo i controlli veterinari il giovane lupo trovato intrappolato su un terrazzo di una palazzina di Toirano, probabilmente mentre inseguiva un capriolo a sua volta trovato in trappola nel giardino dell’abitazione.

I Volontari della sezione Enpa di Savona lo hanno trasferito in clinica per accertamenti dopo che il personale della vigilanza regionale era intervenuto per addormentare l’animale con un sonnifero per poterlo catturare e spostare dal luogo dove era rimasto intrappolato.

Dopo gli opportuni esami medici si è esclusa ogni ferita grave o lesione interna e l’animale è potuto tornare ai boschi da dove era arrivato.

“Ieri mattina – scrivono i volontari di Enpa Savona – duplice intervento! Veniamo contattati dai vigili del fuoco per quello che sembrava il solito intervento su un povero capriolo rimasto incastrato in una ringhiera. Arrivati sul posto, oltre all’ungulato che fortunatamente nonostante tutto non ha riportato gravi ferite e che una volta liberato è scappato correndo nei boschi, c’era anche un lupo!! Sicuramente inseguendo la preda è rimasto intrappolato nel cavedio della casa ai confini col bosco. L’animale era immobile e impaurito. Purtroppo il nostro veterinario ha avuto un imprevisto quindi abbiamo chiamato il veterinario Asl che è prontamente intervenuto, nel frattempo ci siamo coordinati con gli agenti della Vigilanza Regionale in modo da risolvere la situazione il prima possibile. All’arrivo degli agenti era già tutto pronto per intervenire. Il lupo è stato quindi subito sedato, bloccato dagli agenti della vigilanza regionale e prontamente visitato sul posto dal veterinario dell’Asl che ha riscontrato solo lievi abrasioni. È stato quindi trasportato e liberato in una zona idonea. Tutto è bene quel che finisce bene, per entrambi gli animali solo un grande spavento!”