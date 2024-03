Genova – E’ salito sul bus AMT ed ha timbrato il biglietto scoprendo di essere tornato indietro nel tempo all’agosto 2004. Proseguono le segnalazioni di disservizi che riguardano le macchinette per timbrare i biglietti direttamente sul Bus ed anche questa settimana sono già numerose le segnalazioni sulle pagine social che si occupano delle lamentele dei genovesi.

Da qualche tempo, infatti, diversi Bus presentano il “problema” e nonostante le ripetute segnalazioni a conducenti ed azienda, il fenomeno si ripete con preoccupante frequenza.

Forse è in atto un guasto che coinvolge alcune apparecchiature ma in molti si domandano cosa può accadere se il viaggiatore non controlla il biglietto e se non riporta la correzione sul biglietto come indicato in questi giorni.

Può infatti accadere che la data e l’orario non siano così evidenti nella loro anomalia ed inoltre non tutti girano con una penna in tasca e si domandano: che succede se, scesi dal bus e saliti su un’altra vettura, si viene “sorpresi” da un controllore con l’orario magari “scaduto”?