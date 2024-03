Imperia – Sale a otto il numero di operatori sanitari indagati per le presunte violenze e percosse ai danni di disabili ricoverati nella struttura sociosanitaria di Villa Galeazza. L’accesso alla struttura per la caduta di uno dei pazienti ha infatti permesso di acquisire i filmati di diverse telecamere di sorveglianza installate nella struttura e che avrebbero evidenziato sospetti comportamenti illeciti da parte del personale ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo le ipotesi di accusa i pazienti – tutti disabili – sarebbero stati vittima di spintoni, schiaffi, colpi sulla testa e strattonamenti da parte di alcuni operatori della struttura. Violenze rese ancora più squallide dallo stato delle vittime.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno visionato le registrazioni delle telecamere segnalando poi alle autorità competenti gli episodi “sospetti” e i nominativi degli operatori ora indagati per le violenze perpetrate.