Genova – Gioisce la Liguria Under 17 al GB Ferrando di Pra’ (oggi sede di tutte le sfide liguri) per il passaggio ai quarti di finale, con il match programmato mercoledì prossimo alle 11 al campo 25 aprile di Ligorna contro la Lombardia. La Liguria, con uno scatto finale, supera il traguardo per prima riuscendo ad avere la meglio su un ostico Abruzzo. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio con Berta. Giunchedi al 25’ st riapre il match, Fossati al 37’ lo chiude definitivamente segnando un gol pesantissimo. Sette punti e leadership nel gruppo E in ragione della vittoria di oggi, del successo per 2-0 contro il Molise seguito dopo il pari a rete bianche contro Trento.

L’Abruzzo sorprende, invece, la Liguria nella categoria Under 15. Una doppietta di Rebega, inframmezzata da Monga, costa il 3-0 finale al passivo e la conseguente eliminazione a causa del terzo posto (3 punti) in classifica. La Femminile, invece, reagisce alla prematura uscita di scena con un rotondo 3-1 rifilato alle avversarie abruzzesi, grazie alla doppietta di Duce e alla singola di Del Freo.

Amarezza per l’Under 19, detentrice del titolo. La squadra di Giuseppe Chiappucci al GB Ferrando di Pra’ maturata al 34′ del secondo tempo a causa di un colpo di testa di Emanuel Valerio. Un percorso iniziato nel migliore dei modi con la vittoria per 2-1 contro Trento e proseguita con il 2-2 in rimonta contro il Molise prima della sconfitta odierna.