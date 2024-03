Genova – Forti rallentamenti vengono segnalati sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione levante, da Sampierdarena verso la Foce per un veicolo in avaria che costringe il flusso di auto e mezzi su un’unica corsia.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia locale e un mezzo di soccorso.

Traffico molto sostenuto e difficile, questa mattina, su gran parte delle arterie cittadine per gli spostamenti verso il centro.