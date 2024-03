Bargagli (Genova) – Risulta ancora interrotta nei pressi della località La Presa, nel territorio comunale di Bargagli, la strada statale 45 dopo lo smontamento che si è verificato questa mattina a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul territorio nel corso delle scorse ore.

Al momento il bilancio parla di 400 persone che risultano isolate. Tutte queste risiedono nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso e per lo più si tratta di persone anziane.

Nelle scorse ore c’è stato il sopralluogo dei tecnici e sono in corso i lavori per cercare di mettere in sicurezza la strada per procedere con la riapertura – anche solo parziale – il prima possibile.