Genova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna lungo la Sopraelevata, nella carreggiata che procede in direzione levante. La persona coinvolta nell’incidente sarebbe una giovane di 19 anni, che per cause da chiarire ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

La giovane è rimaste ferita nell’impatto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’accaduto. La 19enne è stata così trasportata all’ospedale Galliera in codice giallo, di media gravità.

Nel frattempo, nella direzione opposta, è stata chiusa l’uscita della Sopraelevata per procedere verso il casello di Genova Ovest. Sono iniziate, infatti, le operazioni per rimuovere il tir che si è ribaltato questa mattina e che ha paralizzato a lungo il traffico nella zona.