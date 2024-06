Genova – Ancora un episodio di violenza nel carcere di Marassi ed ancora un agente di polizia penitenziaria ferito durante una colluttazione con un detenuto che è già stato trasferito ben 12 volte da un penitenziario all’altro, in tutta Italia.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e a darne notizia oggi è Fabio Pagani, rappresentante del sindacato della polizia penitenziaria.

Secondo la ricostruzione il detenuto, un 33enne di cittadinanza ecuadoriana, in carcere per tentato omicidio, avrebbe dato in escandescenze aggredendo l’agente intervenuto per calmarlo.

Nella colluttazione l’agente avrebbe riportato la frattura di alcune costole e alcune lesioni.

Solo l’intervento di altro personale, sempre meno a causa della carenza cronica di assunzioni, secondo la denuncia del sindacato, ha evitato il peggio.