Continua la serie di impulsi perturbati provenienti dalla zona tra Francia e Danimarca e prosegue il periodo di instabilità con passaggi nuvolosi accompagnati da piovaschi e isolati temporali che si alternano a schiarite anche prolungate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 Giugno 2024

In mattinata temporali orografici potranno interessare i settori interni del genovese di ponente (Valle Stura, val Varenna, valle Scrivia) con locali accumuli superiori ai 70-80mm. Poco nuvoloso sulle coste imperiesi e dell’estremo savonese orientale. Qualche rovescio potrà interessare le zone interne del levante.

Al pomeriggio intensi temporali interesseranno invece le zone interne del ponente ma non si esclude qualche piovasco in costa anche tra Albenga e Varazze. Poco nuvoloso sulla costa imperiese e del levante ligure, variabile altrove.

Venti a rotazione ciclonica sul golfo. Nord est a ponente, sud est a levante

Mare mosso

Temperature stazionarie o al più in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +17/+22°C e massime tra +21/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+17°C e massime tra +18/+20°C