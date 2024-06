Rapallo (Genova) – Denuncia l’ex marito per minacce e fa scoprire un vero arsenale di pistole e fucili solo parzialmente denunciato. Un ufficiale dell’esercito rischia grosso dopo che la ex moglie lo ha denunciato alle forze dell’ordine per presunte minacce a seguito delle proteste della donna per il mancato o tardivo versamento degli “alimenti”. La donna si è recata dalle forze dell’ordine sostenendo di essere stata minacciata con una pistola e di essere spaventata proprio dalla disponibilità di diverse armi che l’ex marito nasconde in casa.

I carabinieri di Rapallo hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’ufficiale scoprendo che davvero nascondeva diverse armi non dichiarate insieme alle molte denunciate e regolarmente autorizzate.

I militari, per precauzione, hanno sequestrato tutte le armi e in attesa che la vicenda si chiarisca, hanno arrestato l’ufficiale.

(Foto di Archivio)