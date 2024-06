Genova – Sono intervenuti per una rissa a Sestri Ponente ma sono stati subito aggrediti e malmenati da due persone ubriache. Momenti di tensione per un movimentato intervento dei militari per sedare una rissa scoppiata in circostanze ancora da chiarire.

Al loro arrivo i carabinieri sono stati accolti con urla ed insulti e poi sono stati aggrediti e colpiti con diversi pugni che hanno costretto due di loro a far ricorso alle cure mediche in ospedale e uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno fermato due uomini di 27 e 45 anni e li hanno arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento

dell’autovettura di servizio.

Idue, in stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, per evitare il controllo si sono scagliati violentemente contro i militari che, dopo colluttazione, li hanno bloccati anche con l’intervento di altre due pattuglie.

Due militari sono stati medicati presso il Pronto Soccorso del Galliera, riportando vari giorni di prognosi per contusioni varie e per frattura al setto nasale.