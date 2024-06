Genova – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di rubare all’interno di un supermercato.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, lunedì 17 giugno, quando l’uomo si è introdotto in un supermercato situato in piazza Manzone, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, e ha iniziato a nascondere della merce all’interno del suo zaino.

Una volta superate le casse senza pagare, un vigilante ha tentato di fermarlo ma è stato spintonato a terra dal 42enne che ha provato a fuggire. Il malvivente è stato fermato pochi metri dopo da una volante di polizia. A seguito della perquisizione, è emerso come l’uomo avesse rubato merce per un valore di più di 100 euro. Per lui sono scattate le manette e il trasporto al carcere di Marassi.