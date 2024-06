Genova – Il Trofeo Coni di Tiro con l’arco torna domani, sabato 22 giugno, al Circolo ARCI Pianacci. Un appuntamento organizzato dall’ASD Arcieri Grande Genova e dedicato agli arcieri liguri in età tra 9 e 14 anni.

L’ASD Arcieri Grande Genova è da molti anni presente con i suoi istruttori, ogni settimana, alla Sala Foglino, spazio che il Circolo ARCI Pianacci ha destinato all’attività di tiro con l’arco al coperto, che può essere “sperimentata” gratuitamente il lunedì ed il venerdì dalle 17 in poi.

Anche quest’anno la competizione si terrà all’aperto, sul campo da calcetto in erba sintetica del Pianacci (Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14/16, Genova) confidando nel bel tempo.

I partecipanti (16 iscritti provenienti da tutta la regione) si ritroveranno alle 9, la premiazione è prevista intorno alle 13.