Genova – Cartoni abbandonati accanto ai bidoni della raccolta differenziata. Una segnalazione che arriva dal quartiere di Voltri e che denuncia una situazione che sembra si ripeta con una certa frequenza senza che il presunto autore venga individuato e magari doverosamente sanzionato.

I bidoni sono vuoti ma c’è chi non si degna neppure di aprirne il coperchio per gettare all’interno il materiale che andrebbe avviato al recupero e al riciclo e il degrado infastidisce i residenti che hanno deciso di protestare inviando la segnalazione.

Sui cartoni è ben impresso l’indirizzo del destinatario della merce, anche se non è ovviamente possibile determinare, senza telecamere o controlli in borghese (che i residenti si augurano vengano fatti) chi sia il responsabile del comportamento deprecabile.

Di certo varrebbe la pena andare a fondo alla vicenda per interrompere questo disagio e per chiarire di chi sono le responsabilità, anche a tutela dell’azienda che risulta destinataria dei cartoni che vengono poi abbandonati privi del loro contenuto.