Ameglia (La Spezia) – Ancora un incidente mortale sul lavoro in Liguria. Questa volta è avvenuto a Fiumaretta, frazione di Ameglia, nello spezzino.

A perdere la vita Giovanni Guarascio, 69 anni, dipendente di un cantiere navale sulla via Litoranea.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di una gru che si è staccato durante le operazioni di spostamento di alcune imbarcazioni.

Le lesioni provocate dal colpo non hanno lasciato scampo all’operaio che è morto prima d poter essere trasferito in ospedale con l’elicottero.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco ma per il ferito non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

Forte la denuncia dei sindacati che chiedono controlli accurati nei luoghi di lavoro e maggiori tutele per chi lavora.