Borghetto Santo Spirito (Savona) – Incidente mortale, nella notte, sulla statale Aurelia tra i centri abitati di Ceriale e Borghetto Santo Spirito, nel savonese.

Intorno alle 2 della scorsa notte un’auto ed una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto rovinosamente a terra riportando terribili ferite e lesioni.

Sul posto sono sopraggiunti i mezzi di soccorso ma per il centauro non c’era ormai più nulla da fare.

Soccorso e trasportato all’ospedale il conducente dell’auto che ha riportato ferite non gravi ma che necessitano comunque del supporto medico.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, di gravità intermedia.

La strada statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e di bonifica dopo e sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.