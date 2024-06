La Spezia – Litiga con una donna per una mancata precedenza e poi si mette all’inseguimento della sua auto, la tampona e dopo essere sceso dal furgone ha iniziato a prendere a calci la vettura, tra il comprensibile terrore dei presenti.

E’ stato individuato e denunciato l’uomo che, lo scorso maggio ha causato un incidente in via Carducci e invece di scusarsi ha preso a calci la vettura che aveva appena tamponato.

La donna era riuscita a fuggire con l’auto andando subito alla polizia a denunciare l’episodio e così sono partite le indagini.

Quel giorno, mentre una donna percorreva la predetta via alla guida della propria autovettura, nel cambiare corsia di marcia ometteva di dare la precedenza ad un furgone che già la impegnava, costringendo l’autista ad una manovra repentina per evitarla.

Il conducente del furgone, evidentemente adiratosi, iniziava ad inseguire l’auto, che raggiungeva alcune centinaia di metri più avanti, ferma nel traffico, tamponandola. Non ancora soddisfatto scendeva dal furgone, iniziando ad offendere e minacciare la donna, colpendo con dei pugni il vetro dell’auto.

La donna, spaventata dalla reazione spropositata, tentava di sottrarsi all’aggressione, allontanandosi dal luogo ma a causa del traffico veniva inseguita a piedi dall’uomo, che la raggiungeva nuovamente nei pressi del primo semaforo, dove continuava a porre in essere l’azione vendicativa, sferrando anche violenti calci contro la carrozzeria dell’auto.

Una volta scattato il verde la vittima, finalmente, riusciva ad allontanarsi definitivamente, contattando il numero di emergenza “112” e recandosi successivamente negli uffici della Questura per denunciare l’occorso.

Le indagini avviate dalla Squadra Mobile, grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza installate nei luoghi dove si era verificato l’increscioso episodio e alla raccolta delle dichiarazioni di alcuni testimoni, permettevano di raccogliere elementi utili per risalire al conducente del furgone.

Il complesso dell’attività permetteva così di identificare l’autore dei fatti per un cinquantacinquenne cittadino italiano, già gravato da precedenti di Polizia, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per i reati di lesioni personali colpose riconducibili al tamponamento, minacce e danneggiamento volontario dell’auto.

La posizione del cinquantacinquenne è ora al vaglio della locale Autorità Giudiziaria per una puntuale analisi delle sue condotte e responsabilità.