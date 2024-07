Follo (La Spezia) – Un cinghiale che ribalta un bidone della spazzatura e banchetta in mezzo alla strada e quando viene “disturbato” fugge via con un sacchetto della spazzatura in bocca. La scena, che ben dimostra la situazione dell’emergenza cinghiali in molte zone della Liguria, è stata ripresa da un nostro Lettore che ci ha inviato il video (Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it) che pubblichiamo.

Le immagini sono state registrate a Follo, comune dello Spezzino e mostrano un grosso cinghiale che banchetta tra i rifiuti estratti da un bidone che ha appena ribaltato e che ovviamente non è adeguato ad affrontare una emergenza simile.

Disturbato dal faro della moto, l’animale afferra con i denti un sacchetto e scappa al riparo.

Una scena sempre più frequente nei piccoli borghi ma anche nelle città più grandi come Genova dove ogni notte scattano le emergenze per animali che passeggiano per strada sempre alla ricerca di rifiuti. Una fonte di cibo “facile” per animali che normalmente dovrebbero frugare tra i sottobosco.

Un’emergenza che gli ambientalisti chiedono di risolvere con metodi incruenti, già ampiamente sperimentati, con somministrazioni di farmaci anti fecondativi nei periodo degli amori.

Limitando il numero delle nuove nascite, infatti, la densità degli animali calerebbe drasticamente per effetto naturale.