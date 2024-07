Genova – Grave incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, nella notte, in via Mura di Granarolo, sulle alture della città.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 3 della scorsa notte, una vettura con tre persone a bordo ha perso il controllo finendo fuori strada per poi ribaltarsi.

Sul posto è accorsa un’ambulanza e le forze dell’ordine ma i tre occupanti del veicolo erano già usciti in autonomia ed hanno rifiutato il ricovero in ospedale per accertamenti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Un malore o un errore di manovra potrebbe aver causato l’incidente.

