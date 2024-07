Cogoleto (Genova) – E’ in condizioni gravissime ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Genova il 50enne rimasto ferito in una rissa che si è verificata nella serata di ieri, intorno alle ore 23, davanti ad un bar di Cogoleto.

L’uomo nella colluttazione sarebbe stato ferito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello, riportando una profonda ferita tra il collo e la testa, dalla quale avrebbe perso parecchio sangue. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso genovese.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L’aggressore avrebbe fatto perdere le sue tracce prima dell’arrivo dei militari, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità dell’uomo fuggito. In tal senso, oltre alle testimonianze delle persone che si trovavano sul posto, potrebbero aiutare nel buon esito delle indagini anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.