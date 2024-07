Portovenere (La Spezia) – Una tragedia si è consumata nella tarda serata di sabato, intorno alle ore 23:00, in piazza Spallanzani. Un uomo di 60 anni che aveva appena terminato una cena con alcuni famigliari si era seduto su un muretto, quando improvvisamente è caduto di sotto facendo un volo di circa sei metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno a lungo tentato di rianimare l’uomo per il quale, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I soccorsi, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per chiarire quanto accaduto. Secondo quanto emerso, è probabile che a causare la caduta del 60enne sia stato un malore oppure una perdita di equilibrio.