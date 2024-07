Genova – Tempi che potrebbero allungarsi e molto per i lavori di ripristino della Galleria Quezzi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, dove un pullman turistico ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Il rogo ha distrutto il pullman, leggermente intossicato le uniche due persone a bordo del mezzo, e danneggiato la volta della galleria e il fondo stradale causando la chiusura del tratto e l’attivazione di uno scambio di carreggiata che però ha avuto ripercussioni disastrose per il traffico.

I tecnici delle autostrade hanno evidenziato danni importanti alla galleria e ipotizzato lavori che potrebbero dilungarsi sino a domani e forse oltre, prima della riapertura completa.

Non è la prima volta che un incendio in galleria causa danni e disagi ingenti nella zona e automobilisti e trasportatori continuano a domandarsi perché non vengano modernizzati i sistemi anti incendio e perchè si arrivi sempre a delle emergenze prima di intervenire.