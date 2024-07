La Spezia – Il nuovo ospedale Felettino di La Spezia verrà ultimato, secondo programma, entro il 2026. Ad assicurarlo, l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola.

“Per la realizzazione dell’ospedale Felettino – ha spiegato oggi l’assessore – resta confermato il rispetto del cronoprogramma che prevede il completamento dell’opera entro il 2026. Infatti, la durata contrattuale per l’esecuzione dei lavori è di 850 giorni, per cui la conclusione degli stessi resta prevista entro la fine del 2026. Successivamente all’ultimazione dei lavori dovranno essere completate le fasi di collaudo e le operazioni di installazione delle attrezzature, delle apparecchiature elettromedicali, degli arredi e dei sistemi tecnologici, a seguito delle quali potrà essere avviata la fase di trasferimento dei pazienti e di avvio dell’operatività del nuovo ospedale. La piena operatività del Nuovo Ospedale Felettino della Spezia, quindi, può essere prevista entro il 2028”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in risposta all’interrogazione in consiglio regionale sui tempi di realizzazione dell’Ospedale Felettino.

“Il concessionario – continua l’assessore Gratarola – ha provveduto alla trasmissione al Rina di tutti gli elaborati progettuali revisionati e corretti e attualmente il Rina sta eseguendo la fase di controllo di quanto ricevuto. Il termine stimato per addivenire alla conclusione delle operazioni di verifica ed alla successiva approvazione del progetto esecutivo verificato da parte di Asl 5 è quindi la metà di agosto”.