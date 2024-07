Genova – Il corpo senza vita di un uomo, dell’età apparente di circa 50 anni, è stato trovato questa mattina all’alba sui binari vicino alla stazione di Voltri, nell’estremo ponente genovese.

Il macabro ritrovamento è stato fatto da passanti che andavano a prendere il treno in stazione e che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 di soccorso, purtroppo ormai inutile, e le forze dell’ordine che hanno iniziato le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Dalle prime informazioni non sembra che la persona sia stata travolta da un treno. Forse si tratta di un malore fatale.

Pesanti i disagi sulla linea Genova – Ventimiglia che è stata prima sospesa e poi fatta transitare su un unico binario.