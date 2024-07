Rapallo (Genova) – Si preannuncia un incontro “di fuoco” l’appuntamento previsto per questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle 21,00 a Villa Tigullio dove si incontreranno l’ex pubblico ministero Antonio di Pietro e l’esperto d’Arte appassionato di politica Vittorio Sgabrbi.

Il titolo dell’evento “una rivoluzione chiamata tangentopoli”, mediata dal giornalista Roberto Arditi, promette fuoco e fiamme tra i due oratori con pericolose “picchiate” sui temi di strettissima attualità come il terremoto politico-giudiziario in corso in Liguria.

Lo stesso Vittorio Sgarbi, sulla sua pagina social, annuncia “ho la sensazione che non vi annoierete”.