Pietra Ligure (Savona) – E’ tornata a casa tra la gioia della mamma e dei familiari la ragazza di 15 anni di cui non si aveva più notizia dallo scorso 16 luglio. La giovanissima ha fatto rientro alla sua abitazione facendo rientrare l’allarme che si era creato per il suo allontanamento e per l’assenza di sue notizie ormai da giorni.

E’ stata la stessa mamma a ringraziare tutti sulle pagine social, e a informare che le ricerche non sono più necessarie.

Si chiude fortunatamente con un lieto fine la vicenda della ragazzina che aveva lasciato in apprensione tante persone.

Ora la famiglia si stringe attorno alla giovane e pian piano la vicenda verrà dimenticata.