Genova – Erano usciti in mare per una battuta di pesca ma sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta la scorsa notte sulla città e ovviamente sul mare.

Poco prima delle 3, la forte burrasca si è abbattuta su Genova, ed l’imbarcazione di pescatori che navigava sul traverso di Nervi, si è trovata in balia delle onde a causa di una avaria al motore.

I Vigili del Fuoco del distaccamento marittimo di Calata Gadda, hanno raggiunto l’imbarcazione in difficoltà con il suo equipaggio e l’hanno presa al traino, conducendola fino all’ormeggio nel porto di Genova.