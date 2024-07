Genova – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è dimesso dall’incarico inviando una lettere di dimissioni ufficiale e irrevocabile.

Colpo di scena nelle indagini per presunto giro di mazzette e favori che ha creato un terremoto politico e non solo in Liguria. Dopo rumors e smentite sono arrivate le dimissioni del presidente della Regione indagato e agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso nella sua villa ad Ameglia, nello spezzino.

Dopo gli appelli e le trattative Toti “getta la spugna”, almeno temporaneamente, e rinuncia a difendersi restando alla guida della coalizione che guida la Liguria, ininterrottamente, dal 2015.

Strategia o logoramento si vedrà nei prossimi giorni ma le dimissioni di Toti segnano certamente un cambio di passo nelle indagini poiché, rinunciando all’incarico, cessano molte delle esigenze che hanno spinto il Tribunale del Riesame a mantenere le limitazioni della libertà personale per Toti indagato e nel caso di allentamento di queste limitazioni, con la revoca dei domiciliari, si allontanerebbe il processo immediato che la Procura stava vagliando tra le possibilità da scegliere entro la prossima settimana.

Con l’allungamento dei tempi del processo potrebbero cambiare le strategie difensive e l’ormai ex presidente avrebbe anche la possibilità di incontrare liberamente gli esponenti dei partiti di maggioranza alleati e decidere del futuro e della campagna elettorale che è iniziata ufficialmente proprio pochi minuti dopo la presentazione delle dimissioni.

Il suo vice, Alessandro Piana, passato negli ultimi mesi a presidente ad interim, dovrà infatti indire nuove elezioni entro 90 giorni anche se la data più probabile sembra essere quella dei primi di novembre con la possibilità di unire le elezioni regionali della Liguria a quelle di altre regioni.

In vista la scelta di un candidato forte e riconosciuto da tutti i partiti inizieranno a breve le “consultazioni” ufficiali ma già negli ultimi giorni i colloqui si erano intensificati in vista della possibile e sempre più probabile decisione che Toti lasciasse.