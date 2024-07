Recco (Genova) – Un concerto gratuito di Luca Barbarossa, sabato 3 agosto in piazza Nicoloso.

Da domani, 30 luglio, dalle ore 8 è possibile prenotare il posto a sedere per assistere al concerto live di Luca Barbarossa & Social Band, organizzato dall’Amministrazione comunale di Recco, con la direzione Artistica di Angelo Privitera. L’evento a ingresso gratuito è in programma sabato 3 agosto, con inizio alle ore 21.30, in piazza Nicoloso, con possibilità di prenotazione nei 4 giorni antecedenti l’evento sul sito www.comune.recco.ge.it oppure al numero 3348754058 oppure servizi@prolocorecco.it. Il cantautore romano, voce di Radio 2 Social Club, inaugura la rassegna estiva “E-20/24 – d’estate a Recco”.