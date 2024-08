Finale Ligure (Savona) – Un nuovo episodio di violenza in famiglia si è verificato nella serata di ieri, martedì 6 agosto. E’ accaduto in via Saccone a Finale Ligure, dove un uomo avrebbe colpito con un violento pugno al volto la moglie al culmine di una lite che si è verificata intorno alla mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, quello di media gravità.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.