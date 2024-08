Genova – Un sorriso di troppo rivolto agli agenti di polizia che lo stavano controllando in via Gramsci, nel centro storico genovese, ha tradito un 34enne che stava nascondendo 9 dosi di eroina in bocca.

Gli agenti del Commissariato Foce in transito hanno notato l’uomo che si nascondeva tra le auto e lo hanno fermato.

Mentre cercava di spiegare agli agenti i motivi della propria irregolarità in Italia, ha lasciato intravedere alcuni involucri gialli all’interno della bocca.

Da perquisizione personale è emerso che si trattava di 9 dosi di eroina, quasi 10 grammi; nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva anche 2400 euro in tagli da 50 euro.

Per il 34enne, al quale è stato anche notificato l’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, il processo per direttissima in mattinata. Fatta salva la presunzione di innocenza.