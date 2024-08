Genova – Proseguono le nascite all’Acquario di Genova dove i veterinari hanno presentato al pubblico due pulcini di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) nati nelle scorse settimane nella vasca subantartica dedicata a questi uccelli.

I due pulcini sono nati entrambi da mamma Fiamma, ospite dell’Acquario dal 2006, e papà Bigfoot, nato a sua volta nella struttura genovese il 20 giugno 2013 da mamma Sandra e papà Raimondo. I piccoli sono nati rispettivamente il 27 giugno e il 3 luglio da uova deposte il 15 e il 31 maggio.

Per tutto il periodo dalla deposizione alla schiusa dell’uovo, mamma e papà si sono alternati nella cova; entrambi provvedono ora a nutrire i piccoli rigurgitando direttamente nel loro becco alimenti predigeriti. Per sostenere i genitori in questo compito di nutrizione della prole, lo staff ciba mamma e papà quattro volte al giorno recandosi direttamente nei pressi del nido.

Mamma Fiamma e papà Bigfoot sono molto attenti a proteggere i pulcini che in questi giorni cominciano ad avventurarsi nelle prime esplorazioni uscendo sotto la stretta sorveglianza dei genitori e rimanendo nei pressi del nido dove il pubblico può osservarli.