Genova – Un grosso tubo dell’acqua che esplode nel sottopasso di corso Sardegna e un fiume che allaga l’incrocio con corso Torino e via Tolemaide bloccando il traffico e causando un black out in alcune zone della Foce.

Un pomeriggio difficile per alcune zona di Genova, nello specifico tra corso Sardegna e corso Torino. Poco dopo l’orario di pranzo, una tubatura dell’acqua sarebbe esplosa all’interno del tunnel tra i quartieri di San Fruttuoso e della Foce, causando un grosso allagamento.

Una grande quantità d’acqua ha iniziato ad allagare le strade e alcuni scantinati limitrofi, causando non pochi disagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha momentaneamente deviato il traffico.

Al momento non si conosce la cause del guasto e nemmeno quelli che possono essere i tempi di ripristino. Sono diverse già le proteste e le lamentele dei cittadini. Molte abitazioni, infatti, al momento sarebbero senz’acqua potabile.

notizia in aggiornamento

foto Facebook: Il Mugugno Genovese