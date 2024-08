Genova – La Marinella di Nervi non riapre dopo le ferie estive ed è giallo sulla nuova chiusura prolungata dopo l’apertura senza inaugurazione ufficiale nei mesi scorsi.

Sorpresa e perplessità per la decisione dei gestori del locale sulla passeggiata a mare di Nervi di non riaprire dopo le ferie estive e di mantenere chiuso il locale sino a data da destinarsi.

Ufficialmente si parla di “nuovi lavori” ma in molti si domandano se, davvero, l’apertura ci sarà e, soprattutto, quando.

Una storia decisamente travagliata quella dello storico locale della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. Dopo i fasti degli anni 30, infatti, la storia del locale è stata un susseguirsi di “alti e bassi” che è arrivato sino agli ultimi 10 anni quando la struttura è rimasta praticamente abbandonata ed è stata più volte danneggiata dalle fortissime mareggiate.

Il progetto di realizzare un albergo extra lusso, con pontili galleggianti e approdo per maxi yacht è rimasto, al momento, sulla carta e nonostante i lavori alla struttura abbiano impiegato anni, l’assenza di protezioni a mare e le forti polemiche per la creazione di un pontile su un tratto di scogliera di pubblica frequentazione hanno forse raffreddato l’energia iniziale.

Non sono mancati poi i “contrattempi” durante il percorso di rinascita, non ultimo il periodo del Covid.

Ad inizio 2024 la sorpresa: la Marinella ha riaperto per la parte Bar e Ristorante ma senza sfarzo e senza una vera e propria inaugurazione, particolari che avevano già suscitato qualche dubbio sui social.

Nel pieno dell’estate, quando dovrebbe essere massimo il lavoro nei locali di questo tipo, la decisione di chiudere “per Ferie” e poi, alla data prevista per la riapertura, nessuno ha alzato la saracinesca e il locale è rimasto chiuso.