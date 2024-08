Rapallo (Genova) – Sono finiti in manette i due fratelli di nazionalità francese, di 19 e 22 anni, che nella notte hanno aggredito e malmenato, al punto da farlo finire in ospedale, un “buttafuori” di una nota discoteca di Santa Margherita Ligure.

I due, in vacanza con i genitori a Rapallo, sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri al termine di veloci indagini.

Tutto è avvenuto nella notte quando una telefonata al 112 avvisava di una feroce aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza della discoteca ad opera di due persone, due ragazzi. Il bodyguard ha riportato lesioni e ferite al volto e la rottura di un dente ed è stato necessario ricoverarlo all’ospedale di Lavagna per le ferite riportate.

All’arrivo dei carabinieri alla discoteca, uno dei due fratelli era ancora presente sul luogo dell’aggressione ed è stato fermato mentre il secondo è stato trovato nell’abitazione dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori, a Rapallo ed è stato fermato con l’accusa di lesioni aggravate.