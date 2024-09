Taggia (Imperia) – Due incendi sono divampati nella notte, dopo lo spettacolo pirotecnico, distruggendo un motocarro posteggiato tra la vegetazione e un canneto.

I vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del Ponte Romano e poi in via Arginatura.

Molti i danni ma fortunatamente nessun ferito.

I pompieri hanno spento i roghi ed hanno poi avviato le prime indagini per accertare l’origine degli incendi, soprattutto per accertare se siano o meno collegati con lo spettacolo pirotecnico organizzato nella zona.