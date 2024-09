La perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si sposta verso levante determinando un temporaneo miglioramento a partire da questo pomeriggio ma un nuovo ed intenso peggioramento è atteso per domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 Settembre 2024

Sino alla prima mattinata residui rovesci sul settore centro-orientale in via di attenuazione, per il resto cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato con nubi più compatte nei settori interni.

Nel pomeriggio cielo ovunque poco nuvoloso o velato con addensamenti nelle aree interne, non accompagnate da precipitazioni.

Venti tra deboli e moderati da sud-ovest, in attenuazione in serata.

Mare molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +17/+21°C – Max: +24/+27°C

Interno: Min: +11/+16°C – Max: +17/+25°C