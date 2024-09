Genova – Ha attraversato lungomare canepa tra le auto che sfrecciavano e si è nascosto sotto una delle barriere new jersey rischiando di finire investito da un momento all’altro.

Davvero fortunato il gattino che questa mattina è stato notato da una donna che transitava con il su scooter lungo la strada ad alto scorrimento e ha deciso di tentare di salvare il piccolo animaletto.

La donna ha fermato lo scooter a lato strada e si è praticamente sdraiata a terra per afferrare il micio che proprio non ne voleva sapere di farsi prendere.

Fortunatamente una pattuglia dei carabinieri passava in zona e avendo visto la scena si è subito fermata per capire cosa stava avvenendo.

I militari hanno fermato il traffico e poi hanno aiutato la donna ad afferrare il gattino.

L’animaletto, terrorizzato, è stato consegnato alla donna che ha comunicato l’intenzione di volerlo adottare.