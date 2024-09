Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista di 47 anni coinvolto ieri sera in un brutto incidente stradale avvenuto in via Cantore a Sampierdarena.

Per cause ancora da accertare un’auto e la moto su cui viaggiava il ferito si sono urtate e ad avere la peggio è stato il centauro che è finito rovinosamente a terra.

Subito soccorso l’uomo è stato stabilizzato ed intubato dal personale dell’automedica giunta sul posto insieme all’ambulanza.

Una volta immobilizzato nella speciale barella spinale, l’uomo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dove i medici hanno accertato un trauma cranico e un trauma addominale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.