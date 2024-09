La Spezia – Un forte temporale si sta abbattendo sulla città della Spezia e sullo spezzino con forti precipitazioni e parecchi disagi.

La seconda parte della perturbazione prevista per la giornata di oggi e che ha fatto scattare l’Allerta Arancione (prolungata sino alle 22) sta interessando il Levante ligure dopo aver colpito la zona del Tigullio.

Nello spezzino e in città segnalati allagamenti di strade e scantinati ma, al momento non si segnalano situazioni di particolare pericolo.

L’appello è a mantenere la massima attenzione aspettando che la perturbazione si allontani verso est.