Allerta Gialla per temporali sul Levante (Zona C) dalle 5 del mattino sino alle 18 di domani, giovedì 12 settembre. A diffonderla la protezione civile regionale su previsioni di Arpal.

Se per oggi e domani è prevista domani bassa probabilità di temporali forti sul resto della regione

Dalla tarda sera di oggi e per la giornata di domani si attende il transito di un nuovo passaggio perturbato che coinvolgerà tutta la regione con possibili temporali anche forti su tutte le zone.

In dettaglio, la bassa probabilità di temporali o rovesci forti che interessa il centro-ponente (zona ABD) nelle ore centrali e pomeridiane odierne lascerà il posto al peggioramento più deciso atteso dalla tarda sera/ prime ore della notte a partire da ponente e in estensione a levante dalla primissima mattina. Sono previste condizioni di instabilità con una bassa probabilità di temporali forti sulle zone ABDE, mentre l’insistenza del flusso umido da Sud-Ovest (libeccio) sul levante determina un’alta probabilità di fenomeni temporaleschi/rovesci forti sulla zona C, dove le precipitazioni saranno più insistenti.

Tali fenomeni saranno accompagnati da venti settentrionali fino a forti sul centro-ponente (ABD), mentre su C i venti forti soffieranno da libeccio; tale flusso da Sud-Ovest porterà a un aumento del moto ondoso con locali mareggiate sul levante e mare fino ad agitato sul centro-ponente.

L’ingresso di venti forti settentrionali a partire da metà giornata di domani porterà ad un progressivo miglioramento della situazione da ponente a levante e ad un successivo calo delle temperature abbastanza significativo (tra i 4 e i 6 gradi in particolare nelle zone interne, dove il calo localmente potrà essere maggiore).