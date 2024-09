Savona – Risveglio da brividi invernali per l’entroterra del savonese dove, nella notte, le correnti gelide di provenienza artica hanno portato ad un crollo delle temperature.

In alcune località il termometro è sceso sino ai 4/5 gradi come a Sassello dove la colonnina di mercurio si è fermata a 4.2 gradi centigradi o come a Cairo Montenotte e Osiglia dove le temperature sono precipitate a 4.7 gradi.

Non è andata meglio a Magliolo dove il termometro, questa mattina, segnava 4.8 gradi.

Poco più “calde” Calizzano (con 5.5 gradi) e Urbe (con 5.3 gradi).

Tutto il linea con le previsioni meteo che annunciano l’arrivo di correnti molto fredde di provenienza artica che per tutta la parte finale di questa settimana dovrebbero portare un brusco calo delle temperature.