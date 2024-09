Sanremo (Imperia) – Non sembra esserci pace per l’emergenza trasporti in atto nella città dei Fiori. I disagi aumentano ogni giorno e l’esasperazione spinge gli studenti a gesti di protesta come il lancio di oggetti contro gli autobus che non si fermano alle fermate o il tentativo di bloccare i mezzi in corsa lanciandosi in mezzo alla strada.

L’esasperazione cresce e la pazienza è ormai al limite e il rischio che qualcuno si faccia male è sempre più concreto.

Gli studenti denunciano il ripetersi di passaggi di autobus che non rispettano le fermate, pieni all’inverosimile di altre persone che viaggiano e non sembra possibile, al momento, garantire un concreto aumento del servizio erogato per carenza di personale e di mezzi e così la situazione si arroventa sempre di più mentre si attendono risposte dagli enti preposti come Comune, Città Metropolitana e Regione, con l’intervento anche della Prefettura.

E proprio dal rappresentante del Governo arriva la richiesta di reperire un soggetto in grado di fornire quanto necessario anche ricorrendo a servizi privati, con pullman aggiuntivi almeno per gli studenti che si spostano nel tragitto casa – scuola e rientro alle proprie abitazioni.